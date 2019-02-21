Теплую, но ветреную и снежную погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае в четверг, 21 февраля.

"На большей части территории снег, мокрый снег, местами сильный снег, метель, гололедные явления, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры составят 0...-5 градусов, в предгорьях до +5 градусов.

Ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров.

В Барнауле также ожидается снег, мокрый снег, метель, гололедные явления, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице температуры составят 0...-2 градуса. Ветер будет юго-западный, 7-12 метров в секунду.