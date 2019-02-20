Суд вынес решение по иску родителей мальчиков, утонувших в вырытом коммунальщиками котловане в поселке Колывань Новосибирской области, сообщают "Вести-Новосибирск".

Потерпевшие настаивали на компенсации морального ущерба в размере 10 млн рублей. МУП р.п. Колывань "Коммунальное хозяйство" предлагало выплатить 150 тысяч рублей.

В итоге суд постановил, что коммунальщики обязаны выплатить семье погибших по вине предприятия детей 3 миллиона рублей. Об этом сообщил адвокат истцов Дмитрий Смышляев.

Напомним, 2 февраля 2018 года сотрудники МУП для ремонта водопровода вырыли яму глубиной свыше двух метров, которая затем наполнилась водой.

После устранения прорыва рабочие покинули место, не засыпав яму и не поставив ограждение.

Вечером в яму упали проходившие мимо братья 6 и 11 лет. Они не смогли выбраться самостоятельно и утонули.

За это директора и мастера коммунального предприятия приговорили к трем годам лишения свободы.