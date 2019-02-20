Владимир Путин предложил почти вдвое поднять пособие семьям по уходу за детьми-инвалидами первой группы.

Соответствующее заявление президент РФ сделал во время традиционного Послания Федеральному собранию сегодня, 20 февраля.

Глава государства предложил с 1 июля текущего года увеличить размер выплат с 5500 до 10000 рублей.

"Понимаю, конечно, что и это немного, – рассуждал Путин. – И тем не менее такая мера станет дополнительной поддержкой для семей, где ребенок нуждается в особой заботе".