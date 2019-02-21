Многодетную маму-одиночку из Барнаула пытаются выселить из квартиры за ипотечный долг. Причем женщина узнала об этом только после решение суда не в ее пользу. Как могла произойти такая ситуация и что делать, чтобы больше такого не допустить – эту тему эксперты обсудили на круглом столе в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

История женщины

Юлия Батова купила трехкомнатную квартиру в Барнауле в 2013 году. Жилье обошлось ей в 2 млн 150 тысяч рублей, из этой суммы в ипотеку в Сбербанке она взяла только 500 тысяч. Причем почти 380 тысяч она погасила за счет материнского капитала. Тело кредита было всего 120 тысяч рублей. Женщина платила до 2017 года, но только проценты. То есть сумма погашения была небольшой. В 2017 году из-за финансовых проблем платить перестала. Долг остался тем же – 120 тысяч рублей. Как она призналась, банк об этом не уведомляла, за реструктуризацией не обращалась.

В декабре 2018 года обнаружила в двери записку: ваша квартира продана, выселяйтесь. Оказалось, что банк, не увидев постоянных платежей, продал квартиру через суд и торги.

Как вышло, что многодетная мама даже не знала, что по ее квартире ведется судебное разбирательство? Юлия Батова уверяет: никаких уведомлений от суда или кого-то еще она не получала.

"Я не отрицаю своей вины. Но это мое единственное жилье, и если бы я знала о суде, то обязательно пришла бы на него", – сказала она

Что важно, долг до последнего списывался с ее зарплаты, якобы даже уже когда квартира была продана.

Сейчас женщина подала на апелляцию, но эксперты ОНФ уверены: она действительно сама виновата в этой истории, уже ничего нельзя изменить. Но при этом подозревают, что и банк не был слишком "чистоплотен".

Кто виноват?

"Мы все понимаем: по ипотеке надо платить. И банк имел право так поступить. Но они могли подождать, пока эта небольшая сумма будет погашена. Видимо, решили получить все сразу", – сказал координатор проекта ОНФ "За права заемщиков" Игорь Нестеров.

От Сбербанка на круглом столе никого не было, хотя в ОНФ приглашали. Зато был представитель от ВТБ.

"У банков есть порядок работы с проблемными клиентами, есть программы реструктуризации долга. Если клиент сам не обращается в такой ситуации, то банк активно ищет с ним контакта. Суд – это крайняя мера. Если у вас трудная ситуация, есть риск неоплаты, обязательно уведомляете банк", – советует управляющий директор по ипотеке Барнаульского операционного офиса филиала ВТБ Татьяна Даринина.

Но при этом на вопрос о рациональности продавать квартиру должника за долг всего в 120 тысяч рублей говорит: в банке любой актив на просрочке одинаково отрабатывается, будь то 30 тысяч или 30 миллионов рублей. Однако о ситуациях, когда за долги выселяли семьи с детьми, она не слышала.

А вот по словам исполнительного директора ассоциации по защите прав заемщиков Алтайского края, эксперта ОНФ Антона Доровских, только за последний месяц в ассоциацию с подобными проблемами обратилось пять человек.

Есть у экспертов и вопросы к работе суда. По словам Игоря Нестерова, там говорят, что уведомления отправляли. Но могли ведь просто взять и позвонить человеку, видят же, что не приходит на суд, посетовал Нестеров.

Депутат Барнаульской гордумы Юрий Ряполов тоже считает, что суд отнесся к этому делу халатно: по его словам, почтальон дал показания, что не приносил по этому адресу никаких уведомлений.

Несмотря на то, что четыре ребенка могут остаться на улице, органы опеки в данном случае бессильны.

"Органы опеки дают согласие на залог в виде квартиры, но в полномочиях опеки нет контроля за дальнейшими действиями. Если бы мы знали о ситуации до суда, то, возможно, смогли бы принять участие. Сейчас, на крайний случай, можем предложить временно разместить несовершеннолетних детей", – рассказала представитель краевого министерства социальной защиты Мария Раменская.

Ничего тут не сможет сделать и Пенсионной фонд, который выдает материнский капитал. Если человек обратился за маткапиталом, принес все документы, получил его, но деньги ушли в никуда, как в данном случае, право уже использовано. Получить еще один маткапитал женщина уже не сможет.

"Получается, что все выполнили свои задачи: суд – молодец, банк – молодец, государство, что дало маткапитал, – молодец, а семья на улице", – в сердцах высказался Игорь Нестеров.

Хотя, конечно, никто не снимает вины и с самой многодетной мамы. По мнению депутата краевого парламента Татьяны Ильюченко, очень остра проблема правового нигилизма граждан. Люди просто не знают своих прав и обязанностей.

Что делать?

Однозначного ответа на этот вопрос нет.

Главное предложение экспертов: увеличить для семей с детьми порог, с которого может начаться реализация залога (квартиры). Сейчас это 5%, а предлагается сделать до 15% от суммы залога. При этом увязать стоимость ипотечного жилья с его кадастровой стоимостью.

Необходимо наладить более четкое информирование о том, что в отношении заемщика идет суд. Например, сообщать об этом через сайт госуслуг. А также в подобных ситуациях обязательно ставить в известность органы опеки.

Среди предложений – обязать банки реструктуризовать долги семей с детьми, чтобы сначала попробовать решить проблему в досудебном порядке. А от службы судебных приставов потребовать обеспечить на своем сайте полную прозрачность процедуры продажи залога по ипотечному кредиту.

Ну и на сладкое. Эксперты ОНФ предлагают обратиться в правительство РФ с просьбой ввести для семей с несовершеннолетними детьми ставки по ипотечному кредиту 8% уже в 2019 году.