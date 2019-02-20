Владимир Путин предложил расширить круг семей, которые могут рассчитывать на получение выплат на первых и вторых детей в возрасте до полутора лет.

Во время Послания Федеральному Собранию он рассказал о планах по дальнейшему повышению рождаемости.

Одна из мер – это поднятие планки дохода, до которой семьи получают специальные выплаты на содержание ребенка.

"Сумма выплаты зависит от прожиточного минимума ребёнка в конкретном регионе Федерации, — пояснил президент РФ. — От восьми тысяч рублей, скажем, в Белгородской области до 22 тысяч рублей в Чукотском автономном округе, а в среднем по стране это более 11 тысяч рублей на ребёнка в месяц".

При этом в настоящее время ежемесячные выплаты ведутся, если доход семьи на человека, не превышает полутора прожиточных минимумов.

С 2020 года эту планку предложено поднять до двух, что позволит получить дополнительную поддержку еще большему числу семей с детьми.