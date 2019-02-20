Владимир Путин заявил о желании усовершенствовать льготные условия получения ипотеки семьями, в которых двое и больше детей.
В Послании Федеральному собранию он акцентировал внимание на том, что льготной 6-процентной ставкой по ипотеке для таких супружеских пар воспользовались только 4,5 тысячи семей.
"Сейчас получается: взяли кредит, начали его погашать, и льгота заканчивается, — догадался президент РФ. — Потому что ставка субсидируется только первые 3 или 5 лет кредита".
Для того, чтобы семьи могли строить долгосрочные планы глава государства предложил установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита.
Параллельно он напомнил правительству и ЦБ о майском указе, согласно которому ставки на ипотеку должны снизиться сначала до 9%, а затем до 8% и ниже.
Комментарии
Хоспидя, благодетель прямо, аж смешно.
Средние ставки по ипотеке в странах Европы и США:
Великобритания — 3,12 %;
Германия — 2,73 %;
Испания — 2,97 %;
Италия — 3,44 %;
Франция — 3,16 %;
США — 3–4 %.
у них ведь инфляции нет, а у нас есть.
инфляция есть ,а повышения зп нет.
сравни стоимость доллара и рубля...
инфляции нет, потому как власть сменяемая на реальных выборах
А банкиры о майском указе знают?
То, что пенсионерам,семейным да и вообще,бедным, отец родной прибавку пообещал, конечно, очень хорошо.И что "сурово брови мы нахмурим", если супостат будет нам угрожать - тоже здорово. Вот не понимаю только, откуда деньги на всё это возьмутся.
Хотя пенсионный возраст можно еще приподнять.Женщины не до конца охвачены. Всего 62 А можно и все 65.
Очередные обещания для повышения рейтинга