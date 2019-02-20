Владимир Путин заявил о желании усовершенствовать льготные условия получения ипотеки семьями, в которых двое и больше детей.

В Послании Федеральному собранию он акцентировал внимание на том, что льготной 6-процентной ставкой по ипотеке для таких супружеских пар воспользовались только 4,5 тысячи семей.

"Сейчас получается: взяли кредит, начали его погашать, и льгота заканчивается, — догадался президент РФ. — Потому что ставка субсидируется только первые 3 или 5 лет кредита".

Для того, чтобы семьи могли строить долгосрочные планы глава государства предложил установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита.

Параллельно он напомнил правительству и ЦБ о майском указе, согласно которому ставки на ипотеку должны снизиться сначала до 9%, а затем до 8% и ниже.