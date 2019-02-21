Минэкономразвития РФ и Российский экспортный центр оценили работу центров поддержки экспорта. Их деятельность оценивалась по 10 параметрам: по охвату поддержки экспорта в регионе, количеству реальных "историй успеха" и новых экспортеров, географии и объемам экспортных поставок и другим критериям.

В результате был составлен рейтинг центров поддержки экспорта. Первые три места по итогам 2018 года разделили три области: Московская, Кировская и Омская. Четвертую строчку занимает центр поддержки экспорта Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства.

Центры поддержки экспорта начали создаваться в 2011 году. Они являются структурными единицами объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства региона и предоставляют широкий спектр услуг для малого и среднего бизнеса, в том числе проводят маркетинговые исследования, осуществляют переводы документации, организуют участие предпринимателей в бизнес-миссиях и международных выставках, курируют заключаемые экспортные контракты.

В 2018 году в центр поддержки экспорта Алтайского фонда МСП обратились сотни предпринимателей, готовых выводить свой продукт на международный рынок, 118 из них прошли бесплатное комплексное обучение в Школе экспорта, 33 – приняли участие в международных конгрессно-выставочных мероприятиях, более 500 — воспользовались профессиональными консультациями специалистов центра. По итогам работы на выставках заключены 36 реальных экспортных контрактов. Проделана большая работа, а на 2019 год центр экспорта и Фонд МСП в целом ставят еще более амбициозные задачи. Предприниматели края уже могут ознакомиться с планом мероприятий и подать заявки на обучение, участие в выставках или бизнес-миссиях.

Алтайский фонд МСП

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