Владимир Путин во время Послания Федеральному Собранию коснулся насущной темы зарплат.

Он подчеркнул, что губернаторы просто обязаны сохранить соотношение зарплат бюджетников с экономикой региона.

В частности, по словам президента РФ, очень важно, чтобы индексировались не ниже уровня инфляции выплаты специалистам, которые работают на государственные организации.

"У нас более 40 миллионов граждан – это бюджетники, военнослужащие, неработающие пенсионеры – получают фиксированные доходы, и они должны расти не ниже уровня инфляции", — подчеркнул глава государства.