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Путин предложил гасить 450 тысяч ипотеки за третьего ребенка

, ИА "Амител"
Президент рассчитывает запустить поддержку таких семей "задним числом"
Путин пожелал ввести дополнительную субсидию семьям с ипотекой за рождение третьего и последующего ребенка / Фото: kremlin.ru

Путин пожелал ввести дополнительную субсидию семьям с ипотекой за рождение третьего и последующего ребенка / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин предложил ввести еще одну меру поддержки семьям, в которых рождается третий и последующие дети.

Во время Послания Федеральному Собранию он выразил желание ввести дополнительную субсидию семьям с ипотекой, у которых рождается третий и последующий ребенок.

Предполагается гасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита.

"Предлагаю запустить эту меру, что называется, задним числом – с 1 января 2019 года, пересчитать и предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года", — выразил свою позицию глава государства.

По его словам, вместе с материнским капиталом общая сумма в таком случае превысит 900 тысяч рублей, что во многих регионах составляет существенную часть от стоимости жилья.

"Если потребуется, нужно будет внести соответствующие коррективы в бюджет, — резюмировал Путин. — В 2019 году на это потребуется дополнительно 26,2 миллиарда рублей, в 2020-м –28,6 миллиарда рублей, в 2021-м –30,1 миллиарда рублей".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

20.02.2019 20:11
Пионер

Не долги гасить надо, а создавать условия. Снижать ипотечные ставки. Снижать налоговые нагрузки. Давать достаточное финансирование в сады, школы. Создавать рабочие места. Поднимать реальный уровень зарплат. Но для этого, работать надо, а не обещания 20 лет раздавать.

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