Владимир Путин предложил ввести еще одну меру поддержки семьям, в которых рождается третий и последующие дети.
Во время Послания Федеральному Собранию он выразил желание ввести дополнительную субсидию семьям с ипотекой, у которых рождается третий и последующий ребенок.
Предполагается гасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита.
"Предлагаю запустить эту меру, что называется, задним числом – с 1 января 2019 года, пересчитать и предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года", – выразил свою позицию глава государства.
По его словам, вместе с материнским капиталом общая сумма в таком случае превысит 900 тысяч рублей, что во многих регионах составляет существенную часть от стоимости жилья.
"Если потребуется, нужно будет внести соответствующие коррективы в бюджет, – резюмировал Путин. – В 2019 году на это потребуется дополнительно 26,2 миллиарда рублей, в 2020-м – 28,6 миллиарда рублей, в 2021-м – 30,1 миллиарда рублей".
Комментарии
Не долги гасить надо, а создавать условия. Снижать ипотечные ставки. Снижать налоговые нагрузки. Давать достаточное финансирование в сады, школы. Создавать рабочие места. Поднимать реальный уровень зарплат. Но для этого, работать надо, а не обещания 20 лет раздавать.