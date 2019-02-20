Владимир Путин во время своего выступления перед правительством, министрами и губернаторами затронул тему нехватки квалифицированных педагогов в небольших населенных пунктах.

В связи с этим президент России считает целесообразным запустить программу "Земский учитель".

Она будет предусматривать выделение дипломированному преподавателю миллиона рублей подъемных, если он согласится переехать в село или малый город и работать там по своей профессии.

Глава государства считает, что такая мера поддержки может начать действовать уже с 2020 года.