Спортивный зал школы села Тобелер в Кош-Агачском районе в судебном порядке закрыли на месяц, сообщает управление Роспотребнадзора по Республике Алтай.

Причиной приостановки функционирования стало нарушение температурного режима в помещении.

На момент проверки сотрудниками территориального отделения Роспотребнадзора температура в спортзале составляла +15-16°С. При этом стандартами предусмотрено, что она должна быть от 17°С до 20°С.

В связи с тем, что занятия физкультурой в холодном месте ставили под угрозу здоровье школьников, надзорные органы через суд добились закрытия спортивного зала.

Напомним, ранее по аналогичной причине в этом же районе закрыли спортзал Теленгит-Сортогойской школы.