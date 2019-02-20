Владимир Путин похвалил реализуемый в России проект "бережная поликлиника", но посетовал, что медучреждений, работающих по новым стандартам слишком мало.

"Время ожидания в регистратуре, у кабинета врача в среднем сокращается в три-четыре раза, — констатировал глава государства. — Но таких поликлиник, к сожалению, пока очень мало, они скорее исключение, чем правило по стране в среднем".

В связи с этим он поручил правительству утвердить новые стандарты работы поликлиник, обеспечивающие сопоставимо высокое качество работы, которое будет подтверждаться на аттестации.

Особое внимание следует уделить детским поликлиникам, заявил президент РФ. По его словам, их нужно перевести полностью на новые стандарты к 2020 году.

"Главное, чтобы люди наконец почувствовали уважительное, по-настоящему бережное отношение к себе, к своему здоровью со стороны государства", — подчеркнул Путин.

Он призвал продолжить информатизацию здравоохранения.

"Нужно включить в общую цифровую сеть и организацию медико-социальной экспертизы, тем самым избавить наконец пожилых людей, инвалидов, семьи с детьми от очередей и сбора бессмысленных подчас справок", — подытожил глава государства.