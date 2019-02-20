Дело подростка, стрелявшего в детей из пневматической винтовки, передано в Калининский районный суд Новосибирска, сообщает пресс-служба инстанции.

Как установлено органами дознания, в августе 2018 года юноша вооружился винтовкой и вышел на балкон.

Без всякой причины, действуя из хулиганских побуждений, парень начал стрелять по проходящим мимо детям. Одному из них пулька попала в голову, причинив легкий вред здоровью.

Вскоре стрелка задержали. Теперь он предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве с применением оружия (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ) и причинении легкого вреда здоровью (п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Судебное заседание по уголовному делу стартует 4 марта 2019 года в 9:00.