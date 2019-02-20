Владимир Путин во время Послания Федеральному Собранию рассказал о том, как продвинулась Россия за этот год в разработке и испытаниях нового оружия.

По его словам, наделавшие много шума в прошлом году лазерные установки "Пересвет" и авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", уже подтвердили свои уникальные характеристики и в ближайшее время будут поставлены на вооружение.

Сейчас также ведутся испытания вооружения неограниченной дальности: крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой "Буревестник" и подводного беспилотного аппарата "Посейдон".

Для последнего уже подготовлен носитель. Атомную подводную лодку, которая выступит в этой роли, спустят на воду уже предстоящей весной.

Еще одну российскую разработку – гиперзвуковую ракету "Циркон" – президент анонсировал впервые. Скорость ее полета около девяти махов, дальность – свыше 1000 километров. Она способна поражать как наземные, так и морские цели.

"Ее применение предусмотрено с морских носителей, серийных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведенных и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия "Калибр", – констатировал глава государства. – То есть все это будет для нас незатратно".