После публикации снимков странных отростков на мясе из школьного питания, ученикам Юргамышской средней школы (Курганская область) запретили брать в столовую мобильные устройства, сообщает Znak.com со ссылкой на родителей школьников.

Они утверждают, что теперь учителя заставляют детей перед походом в столовую оставлять свои гаджеты в классе. Если кто-то пытается ослушаться – его ругают.

При этом родители отметили и позитивные изменения.

"Сегодня деточкам-бесплатникам дали гречку с курицей и налили чаю, это первые сдвиги за три года", – рассказала одна из матерей.

По ее словам, тем, кто не сдавал деньги на питание, раньше давали только "пустую кашу".

Напомним, странное мясо с отростками, похожими на щупальца, обнаружили в супе школьники и сфотографировали его.

После того, как кадры с "находкой века" распространились по социальным сетям, организацией питания в школе заинтересовались следственные органы.