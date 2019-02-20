Руководитель отдела по оборонным инвестициям Министерства обороны Кусти Сальм рассказал, что характер оборонных инвестиций Эстонии говорит о подготовке страны к войне, сообщает Postimees.

Он согласился, что такое выражение не совсем корректно с политической точки зрения, но фактически отражает суть переорганизации сил обороны.

"Это не только игра в оборону по учебникам или ведение хозяйства Министерства обороны и Сил обороны", – констатировал Сальм. – То, что мы сегодня закупаем, то, что мы делает в обучении, является связанной с безопасностью подготовкой к войне".

По его словам, Минобороны Эстонии старается выжать максимум из всех инвестируемых в военную безопасность средств. Это отражается и на наращивании количества боеприпасов, оружия и средств связи.