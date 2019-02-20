Владимир Путин во время Послания Федеральному Собранию заявил о необходимости перерасчета доплат пенсионерам с начала текущего года.

По его словам, после индексации пенсий некоторые пожилые люди почувствовали себя обманутыми из-за того, что размер выплат не слишком отличался от предыдущего.

"Если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или вообще перестали, или снизили её, — объяснил причину глава государства. — В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал".

Он поручил ответственным ведомствам провести перерасчет выплат и доплатить те деньги, которые пенсионеры недополучили.

Президент пообещал, что индексация пенсий и других выплат будет проводиться от суммы, которая не ниже прожиточного минимума.

"Государство сперва должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат", — подчеркнул Путин.