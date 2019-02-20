Следственные органы возбудили уголовное дело на учинивших самосуд над пятиклассником родителей обиженных им одноклассников, сообщает СУ СКР по Приморскому краю.

По версии следствия, в одной из школ города Большой камень взрослые люди избили 12-летнего мальчика из хулиганских побуждений. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Нанесение побоев").

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. В частности ведутся допросы свидетелей и иные следственные действия. Также правоохранители дадут оценку действиям работников образовательного учреждения.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что родители одноклассников завели подростка в туалет и перед другими школьниками окунули его головой в унитаз. Так взрослые решили проучить ребенка за издевательства над сверстниками.