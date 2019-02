Американской певице Ариане Гранде удалось повторить уникальное достижение группы The Beatles, которое было установлено в 1964 году, сообщает Billboard.

Сразу три песни исполнительницы вошли в ТОП-3 хит-парада Billboard Hot 100. Примечательно, что все они из одного альбома — Thank U, Next.

Первое место уже четыре недели держит песня 7 Rings. Вторую строчку застолбила за собой композиция Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored. Замыкает тройку лучших трек, давший название альбому — Thank U, Next.

Несмотря на то, что Ариана еще очень молода, музыкальную карьеру она строит чуть ли не половину своей жизни – с 13 лет. Пробивной характер и желание работать дали свои плоды. Сегодня Гранде – состоявшаяся артистка с мировым именем.