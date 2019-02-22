Квартиры в ЖК "КРЫЛЬЯ", расположенном на пересечении улиц С. Семенова и Попова, были распроданы достаточно быстро. До сдачи последнего дома еще больше года, а квартир практически не осталось. Это неудивительно, ведь застройщик специально создал идеальные условия для покупки жилья: уникально развитая инфраструктура района, разнообразие конструктивных решений – даже в рамках трех домов, и привлекательные цены.

Последние месяцы в отдел продаж все чаще поступали вопросы "А будут ли еще дома в "Крыльях", и сегодня мы с гордостью заявляем – ОТКРЫТ СТАРТ ПРОДАЖ В НОВОМ ЖК "КРЫЛЬЯ-2".

Для тех, кто оценил преимущества застройки жилого комплекса "Крылья" в этом районе, но не успел купить жилье, начато строительство одного из двух жилых объектов на ул. 65 лет Победы.

Шестнадцатиэтажный многоквартирный дом состоит из трех блок-секций. На выбор будущим жильцам представлены 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные и 4-комнатные квартиры. Причем однокомнатные в значительном меньшинстве – всего 80 штук.

Возводится дом из железобетонных панелей, организован вентилируемый навесной фасад, с эффективным утеплителем из фиброцементных плит. Высота потолка составляет 2,7 метра.

Логично предположить, что весомая часть покупателей квартир – это молодые семьи. Специально для спокойствия жильцов на первых этажах отсутствуют коммерческие помещения.

В каждом подъезде предусмотрено 2 лифта: грузовой и пассажирский.

Для отдыха жителей придомовая территория оборудована детской зоной отдыха, спортивной площадкой. Для взрослого населения предусмотрена отдельная территория.

Застройщиком нового дома выступает ООО "Специализированный Застройщик "Домостроительная Компания", который входит в группу компаний "Алгоритм".

Приобрести квартиру можно на удобных для вас условиях:

– наличный расчет;

– ипотечное кредитование;

– с использованием жилищных сертификатов;

– с привлечением материнского капитала.

Обращаясь в отдел продаж группы компаний "Алгоритм", вы получаете высококачественный сервис обслуживания, бесплатное ведение сделки, бесплатное предварительное бронирование нужной квартиры на 10 дней.

Торопитесь стать хозяином квартиры своей мечты в новом доме ЖК "КРЫЛЬЯ-2" по адресу: ул. 65 лет Победы,10.

ООО "Алгоритм"

Отдел продаж: г. Барнаул, пр. Социалистический, 54

Телефон: 8 (3852) 72-00-82

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