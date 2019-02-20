Впервые в истории на зафиксированы хакерские атаки из КНДР на Россию, сообщает журнал "Профиль" со ссылкой на аналитиков Check Point.

Российские компании подверглись нападению от северокорейской группы Lazarus. До этого ее члены предпочитали заражать вредоносными вирусами устройства соседей с Южной Кореи и еще из 11 стран, в число которых РФ не входила.

По оценкам экспертов, покушение на деньги со счетов российских предпринимателей совершает подразделение Bluenoroff, входящее в Lazarus.

Они отправляют жертве ZIP-файл, в котором находятся документы Word и PDF. При их открытии вирус активирует скрипт.

По информации издания, одной из целей хакеров стала компания StarForce Technologies.