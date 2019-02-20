Четверг, 21 Февраль, 00:40

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,86
€ 74,68
254690
Обь
-18см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защитника Отечества-2019Рубки в ленточных борахМусорная реформа
Новости

Хакеры из КНДР впервые в истории атаковали Россию

, ИА "Амител"
Злоумышленники похищают деньги компаний, присылая документы Word и PDF
Российские компании подверглись нападению от северокорейской группы Lazarus / Фото: pixabay.com

Российские компании подверглись нападению от северокорейской группы Lazarus / Фото: pixabay.com

Впервые в истории на зафиксированы хакерские атаки из КНДР на Россию, сообщает журнал "Профиль" со ссылкой на аналитиков Check Point.

Российские компании подверглись нападению от северокорейской группы Lazarus. До этого ее члены предпочитали заражать вредоносными вирусами устройства соседей с Южной Кореи и еще из 11 стран, в число которых РФ не входила.

По оценкам экспертов, покушение на деньги со счетов российских предпринимателей совершает подразделение Bluenoroff, входящее в Lazarus.

Они отправляют жертве ZIP-файл, в котором находятся документы Word и PDF. При их открытии вирус активирует скрипт.

По информации издания, одной из целей хакеров стала компания StarForce Technologies.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28         
23:46
Похорон не будет: Лагерфельд завещал кремировать его без церемоний 0
23:26
Хакеры из КНДР впервые в истории атаковали Россию 0
23:08
Ариана Гранде повторила рекорд легендарных The Beatles 0
22:45
СК возбудил дело на избивших школьника родителей его одноклассников 0
22:24
Путин поручил доплатить пенсионерам деньги, которые они недополучили 0
22:02
В Минобороны Эстонии заявили о подготовке страны к войне 0
21:43
После ЧП со "щупальцами" в супе школьникам запретили смартфоны 0
21:24
Путин рассказал о гиперзвуковой ракете и подводном беспилотнике 0
21:07
В Новосибирске судят подростка, расстрелявшего детей с балкона 0
20:42
Путин поручил создать "бережливые поликлиники" по всей России 1
20:21
Еще один школьный спортзал закрыли в Горном Алтае 0
20:03
Путин предложил выплачивать миллион учителям, переезжающим в села 0
19:43
Путин предложил гасить 450 тысяч ипотеки за третьего ребенка 5
19:25
Путин: "Зарплата по экономике должна расти, должна повышаться" 2
19:08
Коротко о главном: суперлуна, война с шумными соседями и "пивнушки"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 февраля
18:49
Путин предложил семьям с детьми новую 6-процентную ипотеку 8
18:24
Путин поручил расширить круг семей, получающих выплаты за детей 1
18:03
Путин предложил вдвое поднять выплаты семьям с детьми-инвалидами 2
17:49
Семья детей, утонувших в котловане, отсудила у новосибирского МУП 3 млн 1
17:33
Продавец хотела остановить авто с похитителем элитного виски в Барнауле 4
17:22
При обрушении подмосковной школьной столовой ученики были на уроках 2
17:11
В Барнауле стартовал социальный проект финалиста конкурса "Лидеры России" 0
17:02
Путин в послании Федеральному Собранию упомянул открытие нацпарка на Алтае 1
16:48
Легковушки столкнулись "лоб в лоб" на оживленном перекрестке в Барнауле 7
16:34
Пользователи соцсети "ВКонтакте" смогут через VKPay делать покупки на AliExpress 0
16:21
Не ждать пришествия коммунизма: Путин назвал главную цель национальных проектов 15
16:13
Дома и детские сады остались без воды в Новоалтайске из-за аварии 0
16:05
Взрослые жестоко проучили трудного подростка в школьном туалете 16
15:48
Житель Алтая получил 15 лет за надругательство над шестилетней девочкой 2
15:34
Андрей Макаревич: "80% населения Земли – идиоты" 29
15:21
Гигантскую стаю свиристелей запечатлели на Телецком озере 3
15:13
Эпидемия ОРВИ и гриппа охватила 38 регионов России 0
15:01
Тело мужчины с ранением шеи обнаружили в квартире в Барнауле 2
14:49
Наследницей состояния бездетного Лагерфельда называют его кошку 9
14:33
Сопернику хоккейного "Алтая" засчитали техническое поражение за неявку на игру 0
14:21
Решать народу: власти Барнаула вновь пытаются выяснить, где ставить главную елку 12
14:14
Большинство россиян считают честный бизнес невозможным 2
14:02
Минтранс опроверг слова о скором запуске "Ласточки" из Барнаул в Новосибирск 14
13:50
Это вам не носки: подборка небанальных подарков к 23 Февраля 2
13:40
Новый сезон алтайского КВН стартует в Барнауле 2 марта 0
13:32
Названа причина смерти Карла Лагерфельда 1
13:22
14-летнюю бийчанку будут судить за кражу денег у собственной бабушки 7
13:11
Мадуро призвал Гуаидо объявить выборы в Венесуэле 3
13:04
Митинг с подарками к 23 Февраля пройдет в Барнауле 1
12:49
Девочка-подросток в Барнауле украла смартфон у пациентки поликлиники 1
12:36
В новосибирской клинике идут обыски по делу о миллиардном хищении 6
12:21
Алтайские депутаты ломают голову над ограничением работы "пивнушек" 17
12:13
Google изменит систему наказания нарушителей правил YouTube 0
12:02
Водитель сбил троих дорожных рабочих под Барнаулом, один погиб 12
11:50
Кэмерон рассказал о сюжете второй части "Аватара" 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.