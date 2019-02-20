Умерший на 86 году жизни от онкологии многолетний креативный директор Chanel Карл Лагерфельд завещал не устраивать публичной церемонии похорон, сообщает afp.com.

Последней его волей стала кремация и дальнейшее развеивание его праха вместе с прахом матери, кошки и спутника жизни, который погиб от СПИДа в 1989 году.

Правда, кошка все еще жива и даже может вступить в наследство, поэтому, скорее всего, исполнение пожелания умершего пройдет без нее.

По информации издания, родственники и коллеги с уважением отнеслись к завещанию модельера.