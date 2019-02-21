Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев назвал "грязные носки" главной причиной дискомфорта в плацкартных вагонах, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

По его словам, не мешало бы наделить контролирующие органы дополнительными полномочиями, чтобы избавить пассажиров от неприятного запаха.

"В других странах предусмотрен штраф, а у нас к этому не могут прийти, чтобы человека обязать, например, не курить в тамбуре, не быть в нетрезвом виде на транспорте, или не мешать друг другу тем, что он не соблюдает гигиенических требований", — предложил депутат.

Также народный избранник выразил мнение, что решение проблема курения в тамбурах намного важнее, чем борьба с безбилетниками. Васильев констатировал, что помогут с этим бороться только новые штрафы.