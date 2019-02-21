Букмекеры спрогнозировали, кто из актеров сменит Дэниэла Крейга и сыграет нового Джеймса Бонда, сообщает newinform.com со ссылкой на таблоид The Mirror.

Главным претендентом на эту роль считается британский актер Том Хиддлстон. Пожалуй, самая известная его роль – супергероя/суперзлодея Локи в кинематографической вселенной Marvel.

Ранее Хиддлстон подчеркивал, что он является большим поклонником лент про британского агента, и если его выберут на роль Бонда в следующих фильмах то он ответственно подойдет к этой роли.

"Это будет уникальная возможность, если это когда-нибудь случится", — заявлял он.

На второе место эксперты поставили Джастина Хартли, известного своими ролями в мыльных операх. Также он сыграл супергероя Оливера Куина в научно-фантастическом сериале "Тайны Смолвиля".

Третьим по вероятности претендентом назван Ричард Мэдден, который наиболее известен ролью Робба Старка в сериале "Игры престолов".

Также называются такие актеры как Джеймс Нортон и Идрис Эльба, но их шансы оцениваются ниже.