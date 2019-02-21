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Археологи: люди охотились на обезьян 45 тысяч лет назад

, ИА "Амител"
Ученые нашли подтверждение колонизации лесов людьми
Найдены обгорелые кости обезьян и других преимущественно небольших млекопитающих, а также орудия для охоты / Фото: pixabay.com

Найдены обгорелые кости обезьян и других преимущественно небольших млекопитающих, а также орудия для охоты / Фото: pixabay.com

На территории нынешней Шри-Ланки ученые обнаружили следы деятельность древнего человека, который жил примерно 45 тысяч лет назад, сообщает nation-news.ru со ссылкой на Nature Communications.

Само существование человека в это время сомнению не подвергается, но интереснее были находки, обнаруженные в местах стоянок людей.

Там найдены обгорелые кости обезьян и других преимущественно небольших млекопитающих, а также орудия для охоты.

Это позволило ученым сделать вывод, что в это время люди охотились на приматов и активно колонизировали южноазиатские тропические леса.

По мнению исследователей это указывает на уникальную приспособляемость человека к существованию в экстремальных условиях, что и стало преимуществом Homo Sapiens.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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