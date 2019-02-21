На территории нынешней Шри-Ланки ученые обнаружили следы деятельность древнего человека, который жил примерно 45 тысяч лет назад, сообщает nation-news.ru со ссылкой на Nature Communications.

Само существование человека в это время сомнению не подвергается, но интереснее были находки, обнаруженные в местах стоянок людей.

Там найдены обгорелые кости обезьян и других преимущественно небольших млекопитающих, а также орудия для охоты.

Это позволило ученым сделать вывод, что в это время люди охотились на приматов и активно колонизировали южноазиатские тропические леса.

По мнению исследователей это указывает на уникальную приспособляемость человека к существованию в экстремальных условиях, что и стало преимуществом Homo Sapiens.