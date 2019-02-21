На основе информации о продажах за 2018 год подготовлен рейтинг самых популярных в России японских автомобилей, сообщает "Автостат".

Первое место занял бизнес-седан Toyota Camry. За год спрос на него вырос на 20%. Автомобиль приобрели в общей сложности 33,7 тысячи человек.

Немногим меньше составили продажи кроссовера Toyota RAV4 – 31,2 тысячи экземпляров (-5% от результатов 2017-го).

В ТОП-3 со значительным отставанием вошел Mitsubishi Outlander. Его продали 24,5 тысячи автомобилей (+46%).

Преодолеть планку в 20 тысяч купленных машин удалось также двум моделям Nissan: Qashqai (23,2 тыс. шт.; +15%) и X-Trail (22,9 тыс. шт.; +11%), а также Mazda CX-5 (22,6 тыс. шт.; +21%).

Остальные популярные у россиян модели расположились в таком порядке: Datsun on-DO (18,2 тыс. шт.; -8%), Toyota Land Cruiser Prado (17,6 тыс. шт.; +28%), Nissan Almera (14,9 тыс. шт.; -5%) и Nissan Terrano (13,9 тыс. шт.; +1%).