Президент Украины Петр Порошенко во время дебатов в Генассамблее ООН в Нью-Йорке говорил о возможности "полномасштабной войны" с Россией, сообщает РИА Новости.

Он обвинил Кремль в подготовке военного удара по Украине, при этом не исключая эскалацию конфликта до "уровня полномасштабной войны".

По его словам, вдоль границы сосредоточились значительные силы войск, которые "ничего общего с обороной не имеют".

"Военные эксперты однозначно отмечают, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является тактической наступательной ударной группой, — заявил Порошенко. — Они предназначены для военного удара, к этому готовится Кремль".