Путин заявил о вероятной угрозе отключения России от интернета

Президент России Владимир Путин заявил, что существует теоретическая угроза отключения страны от интернета, в связи с чем необходимо создавать независимую сеть, сообщает РИА "Новости".
"Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме. Я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон", – отметил Путин.
По его словам, речь идет как об экономическом, так и о политическом ущербе.
"Я думаю, что они сто раз подумают, прежде чем это сделать, но теоретически все возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят", – подчеркнул Путин.
Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин рассказал о возможном сценарии отключения России от глобальной сети. По его мнению, это может произойти в случае эскалации международной напряженности.
Комментарии
Перекроется светлый и прозрачный источник информации и Россия погрязнет во тьме телевизионного мракобесия.
Похоже, кремлёвский сиделец не понимает, в чём разница между интернетом и телевидением.
А как же лавров будет общаться с дочкой Катей живущей в США без интернета, мизулина с сыном Колей Николай который переехал жить на постоянной основе в толерантную Бельгию, и т.д и т.п.
Чё за бред пЫня несёт?! А хотя там по другому и не было никогда. У когонибуть в конторе сеть легла от того, что и-нет пропал. А там по сути тот-же и-нет внутри. Специально отключить жителей страны от интернета никто не станет , ну кроме пЫни со своими дружбанами. Чтобы народ про них и их делишки меньше знал, а то походу проблемы у них попёрли. Хотят чтобы у них всё было и им за это ничего не было и далее.
21.02.2019 09:01
- гость -
Если инет отключат то инициатором этого будет исключительно пЫня и дружки, а для себя они всё оставят как было.
месный, я твой интернет труба шатал
Вот ведь какой мудрый вождь - теперича за него 147% проголосуют-голова!!!
Интересно, он всерьез считает, что у Интернета есть единый рубильник, который можно просто дернуть, и все?