Захарова прокомментировала реакцию НАТО на послание Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала реакцию НАТО на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
В альянсе назвали неприемлемыми заявления о том, что российские ракеты могут быть нацелены на страны НАТО в случае размещения американских ракет в Европе.
"Зачем сразу так нервничать. Ровно год назад западные партнеры наперебой заявляли, что "российских мультиков" с новейшими видами вооружений опасаться не надо, что все это блеф Кремля. А теперь вдруг "поняли", что "в объективе", и даже начали "догадываться", к чему он прикреплен?" — написала Захарова.
"Неужели, думали, мы селфи с ними делать будем после расширения НАТО, выхода США из ПРО, увеличения американского контингента в Европе и бесконечного вмешательства коллективного Запада во внутренние дела суверенных государств", — добавила она.
Она подчеркнула, что речь идет об "исключительно ответной мере в случае агрессивных действий партнеров".
Комментарии
Население России составляет около 2,0 % от общемирового; вклад страны в мировую экономику достигает 3,2 %, при этом доля финансовых инструментов России в совокупных мировых активах составляет около 1,0 %. Ну так то сверьхдяржава. Только и есть - необъятные загаженные территории, лес,вода, нефть и советская ядрёная берданка.
Чиста-канкретна путинская заслуга...