Захарова прокомментировала реакцию НАТО на послание Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала реакцию НАТО на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

В альянсе назвали неприемлемыми заявления о том, что российские ракеты могут быть нацелены на страны НАТО в случае размещения американских ракет в Европе.

"Зачем сразу так нервничать. Ровно год назад западные партнеры наперебой заявляли, что "российских мультиков" с новейшими видами вооружений опасаться не надо, что все это блеф Кремля. А теперь вдруг "поняли", что "в объективе", и даже начали "догадываться", к чему он прикреплен?" — написала Захарова.

"Неужели, думали, мы селфи с ними делать будем после расширения НАТО, выхода США из ПРО, увеличения американского контингента в Европе и бесконечного вмешательства коллективного Запада во внутренние дела суверенных государств", — добавила она.

Она подчеркнула, что речь идет об "исключительно ответной мере в случае агрессивных действий партнеров".