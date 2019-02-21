Согласно новому исследованию Bloomberg, которое традиционно носит название "индекс грехов", Россия заняла 48-е место из 50 в рейтинге стран по финансовой доступности наркотиков, пишет Znak.com.

Агентство рассчитало стоимость "стандартной корзины наркотиков", которые можно приобрести как законным, так и нелегальным путем. Получилось, что средний россиянин потратил бы на них более 82% своего недельного дохода, который брался как 1/52 часть ВВП на душу населения за 2018 год.

По относительной финансовой доступности запрещенных веществ Россия опережает только Китай и Японию. Там для приобретения "стандартной корзины наркотиков" нужно потратить соответственно 93,6 и 95,2% недельного дохода.

Самыми недорогими наркотики, согласно исследованию, оказались для жителей Люксембурга. При среднем недельном доходе 2191 доллара "корзина" стоит там 197 долларов, или 9%. Далее следуют Нидерланды (9,2%), Уругвай (11,5%), Коста-Рика (13,2%) и Чили (16,7%). Франция и Германия заняли восьмое и девятое места (почти 18% у обеих стран).

"Индекс грехов" агенство высчитывает и публикует регулярно, однако в этом году эксперты Bloomberg не учитывали расходы на алкоголь и табачные изделия.