Красноярские чиновники перед Универсиадой маскируют черный снег чистым

Красноярск готовится ко Всемирной зимней универсиаде — черный от угольной пыли снег присыпают чистым, пишет "Новая газета" со ссылкой на публикации в соцсетях местных жителей.

"Помните, в Саратове учителя расфасовывали по полиэтиленовым мешкам снег, а вы возмущались? Зря. Снег пригодился: вот он, в тех же мешках уже в центре Красноярска. Раскидывают поверх черного — навстречу Универсиаде. К приезду иностранцев и президента", — пишет издание.

Жители Красноярска отмечают, что это не единственная мера подготовки к спортивному событию мирового уровня.

"Вот что Универсиада животворящая делает! И асфальт в феврале ради нее кладут. И дома красят в -30. А те, что не красятся, те баннерами закрывают. И заборы ставят. И елки срубленные в снег втыкают. А вот и снег, видимо, подвезли… Белый-белый…" — пишет пользователь в своем Facebook один из жителей города.

По поводу елок общественники уже написали обращение природоохранному прокурору.

Городские власти уже поспешили откреститься, назвав происходящее на улицах локальными инициативами, к которым они не имеют отношения. Якобы неизвестные люди из личных побуждений решили украсить город подручными средствами.

Зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта.