Орешкин перечислил условия для снижения ипотечных ставок

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что инфляционная картина в начале 2019 года развивается лучше, чем того ожидали сотрудники министерства и их коллеги из Центробанка, и это является основным условием снижения ипотечных ставок, сообщает RT.

"Мы видим замедление номинального темпа роста заработных плат – тоже фактор, который указывает на то, что инфляционное давление будет понижено. На базе этих факторов можно ожидать снижения инфляционного давления, и понятно, что вслед за этим пойдет и снижение процентных ставок по ипотеке", – объяснил Орешкин.

По его словам, снижение процентных ставок, в свою очередь, будет свидетельствовать о нормализации ситуации с инфляцией.

В ходе выступления перед Федеральным собранием президент России Владимир Путин призвал правительство и Центробанк стремиться к снижению ставок по ипотеке до 8%. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что во второй половине года инфляция должна пойти вниз, вслед за ней вниз пойдут и ипотечные ставки.