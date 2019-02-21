Губернатор Алтайского края Виктор Томенко высказался о послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, отметив, что глава государства в своем выступлении сформулировал стратегические цели и поставил понятные задачи, направленные на развитие страны.

"Глава государства коснулся фактически всех 12 стратегических приоритетных направлений в развитии нашей страны, обратив еще раз внимание на то, что на самом деле не существует отдельно федеральных или региональных проектов. Они есть только как инструмент работы. А вообще речь идет о национальных проектах, в реализацию которых вовлечены и федеральные, и региональные, и местные власти, и бизнес, и гражданское общество – все, кто сегодня влияет на различные сферы нашей жизни", – цитирует слова Томенко пресс-служба регионального правительства.

По словам Виктора Томенко, глава государства представил совершенно конкретные инициативы и сформулировал понятные задачи.

"Что касается Алтайского края, мы приветствуем инициативы президента, связанные с социальной сферой, поддержкой семей с детьми, всех наших социально незащищенных категорий населения, тех, кто нуждается в помощи государства. И мы услышали и приняли в работу инициативы в области экономического развития, в том числе одной из наших базовых отраслей экономики – сельского хозяйства. Мы приветствуем и будем следовать сформулированному президентом курсу страны в области экономического развития", – добавил глава региона.