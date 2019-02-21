Губернатор Алтайского края Виктор Томенко высказался о послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, отметив, что глава государства в своем выступлении сформулировал стратегические цели и поставил понятные задачи, направленные на развитие страны.
"Глава государства коснулся фактически всех 12 стратегических приоритетных направлений в развитии нашей страны, обратив еще раз внимание на то, что на самом деле не существует отдельно федеральных или региональных проектов. Они есть только как инструмент работы. А вообще речь идет о национальных проектах, в реализацию которых вовлечены и федеральные, и региональные, и местные власти, и бизнес, и гражданское общество – все, кто сегодня влияет на различные сферы нашей жизни", – цитирует слова Томенко пресс-служба регионального правительства.
По словам Виктора Томенко, глава государства представил совершенно конкретные инициативы и сформулировал понятные задачи.
"Что касается Алтайского края, мы приветствуем инициативы президента, связанные с социальной сферой, поддержкой семей с детьми, всех наших социально незащищенных категорий населения, тех, кто нуждается в помощи государства. И мы услышали и приняли в работу инициативы в области экономического развития, в том числе одной из наших базовых отраслей экономики – сельского хозяйства. Мы приветствуем и будем следовать сформулированному президентом курсу страны в области экономического развития", – добавил глава региона.
Комментарии
Друг, Томенко, когда ты уже сделаешь из нашего края богатым?
Для мамашек всей страны, которые будут отдуваться за демографические провала России потратят. -"Да, конечно, это потребует дополнительных денег, и немаленьких: в 2019 году - 7,6 миллиарда рублей, в 2020-м - 21,7 миллиарда рублей, 2021 году - 30,6 миллиарда рублей"
А вот для себя любимого из бюджета потратят 8,669 миллиардов рублей..
почему материнский капитал платится из ПФР?
Все высказались уже..Зачем они высказываются??Или их обязывают это делать..Путин еще рот вчера не закрыл,как на Катуни пошли высказывания..Кто быстрее всех прям ситуация вчера случилась..Им за это премии дают или что-то другое обещают..Зачем на слова руководителя накладывать свои мысли???
21.02.2019 10:27
- гость -
почему материнский капитал платится из ПФР?
)) логично, по моему, особенно учитывая поднятие пенс возраста)