Четверг, 21 Февраль, 11:25

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,86
€ 74,68
255963
Обь
-18см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защитника Отечества-2019Рубки в ленточных борахМусорная реформа
Новости

"Будем следовать сформулированному курсу": Томенко о послании Путина

, ИА "Амител"
Глава региона прокомментировал послание президента Федеральному собранию
По словам главы региона, президент обозначил конкретные инициативы и поставил понятные задачи / Фото: пресс-служба Кремля

По словам главы региона, президент обозначил конкретные инициативы и поставил понятные задачи / Фото: пресс-служба Кремля

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко высказался о послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, отметив, что глава государства в своем выступлении сформулировал стратегические цели и поставил понятные задачи, направленные на развитие страны.

"Глава государства коснулся фактически всех 12 стратегических приоритетных направлений в развитии нашей страны, обратив еще раз внимание на то, что на самом деле не существует отдельно федеральных или региональных проектов. Они есть только как инструмент работы. А вообще речь идет о национальных проектах, в реализацию которых вовлечены и федеральные, и региональные, и местные власти, и бизнес, и гражданское общество – все, кто сегодня влияет на различные сферы нашей жизни", – цитирует слова Томенко пресс-служба регионального правительства.

По словам Виктора Томенко, глава государства представил совершенно конкретные инициативы и сформулировал понятные задачи.

"Что касается Алтайского края, мы приветствуем инициативы президента, связанные с социальной сферой, поддержкой семей с детьми, всех наших социально незащищенных категорий населения, тех, кто нуждается в помощи государства. И мы услышали и приняли в работу инициативы в области экономического развития, в том числе одной из наших базовых отраслей экономики – сельского хозяйства. Мы приветствуем и будем следовать сформулированному президентом курсу страны в области экономического развития", – добавил глава региона.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

21.02.2019 09:55
*гость*

Друг, Томенко, когда ты уже сделаешь из нашего края богатым?

0  0
21.02.2019 10:18
Борис

Для мамашек всей страны, которые будут отдуваться за демографические провала России потратят. -"Да, конечно, это потребует дополнительных денег, и немаленьких: в 2019 году - 7,6 миллиарда рублей, в 2020-м - 21,7 миллиарда рублей, 2021 году - 30,6 миллиарда рублей"
А вот для себя любимого из бюджета потратят 8,669 миллиардов рублей..

0  0
21.02.2019 10:27
- гость -

почему материнский капитал платится из ПФР?

0  0
21.02.2019 10:51
бабуля

Все высказались уже..Зачем они высказываются??Или их обязывают это делать..Путин еще рот вчера не закрыл,как на Катуни пошли высказывания..Кто быстрее всех прям ситуация вчера случилась..Им за это премии дают или что-то другое обещают..Зачем на слова руководителя накладывать свои мысли???

0  0
21.02.2019 10:58
- гость -

21.02.2019 10:27
- гость -
почему материнский капитал платится из ПФР?

)) логично, по моему, особенно учитывая поднятие пенс возраста)

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28         
11:23
Путеец-руководитель в Барнауле заплатит огромный штраф за поборы с сотрудников 0
11:14
Выполнение новых поручений Путина потребует около 120 млрд рублей ежегодно 1
11:05
Как в Барнаул на один день заглянула весна 0
10:52
Орешкин перечислил условия для снижения ипотечных ставок 0
10:46
Пожар произошел на железнодорожном мосту через Обь в Барнауле 0
10:32
Алтайский край будет частью системы контроля космического пространства 0
10:30
Заново родился: в клинике "РЖД-Медицина" г. Барнаула помогают избавиться от боли 0
10:21
Когда Масленица в 2019 году и как ее нужно отмечать 1
10:12
Госзаказ на достройку "Восточного" предложили российскому миллиардеру 1
10:03
Масштабную реконструкцию ж/д вокзала в Барнауле закончат в 2024 году 1
10:00
Volkswagen Touareg - новое поколение легендарного внедорожника 0
10:00
Самый романтичный шансонье выступит в Барнауле с новой программой 0
09:51
Зима заканчивается, а цены в заморозке: "Алтайэнергосбыт" с заботой о клиентах 0
09:40
Жесткое столкновение автобусов в Барнауле: пострадали трое пассажиров 8
09:31
"Будем следовать сформулированному курсу": Томенко о послании Путина 5
09:23
Красноярские чиновники перед Универсиадой маскируют черный снег чистым 1
09:12
Россия оказалась в конце рейтинга Bloomberg по финансовой доступности наркотиков 3
09:04
Имплантация зубов – мифы и страхи могут развеять в Барнауле 0
08:54
Samsung представила гнущийся смартфон с шестью камерами 2
08:46
Захарова прокомментировала реакцию НАТО на послание Путина 6
08:34
Путин заявил о вероятной угрозе отключения России от интернета 12
08:15
Канадская милашка: лучшие фотографии актрисы Эллен Пейдж 7
08:06
Минтранс разрешил электронные посадочные талоны: что это означает 0
07:50
Эксперт: Алтайский край может получить деньги на обновление транспорта 9
07:34
Для бизнеса и жизни: где бесплатно научат выступать перед публикой 0
07:19
"Язык падонкофф" и другие симптомы интернета, или Как меняется русская речь 1
07:03
Дизайнерскую квартиру продают в спальном районе Барнаула за 8 млн рублей 10
06:48
Выпутаться из сети: подросткам-геймерам на Алтае помогают вернуться в реальность 2
06:32
Советские открытки ко Дню защитника Отечества 1
06:17
Снег, метели и +5 градусов: прогноз погоды в Алтайском крае на 21 февраля 0
06:01
На улицу с четырьмя детьми: как жительница Барнаула лишилась ипотечной квартиры 35
05:08
Порошенко допустил возможность "полномасштабной войны" с Россией 4
04:44
Названы самые продаваемые японские автомобили в России 1
03:44
Археологи: люди охотились на обезьян 45 тысяч лет назад 0
02:15
Новым Джеймсом Бондом может стать актер из "Игры престолов" 1
01:14
В Госдуме предложили наказывать за грязные носки в плацкарте 4
00:54
В НАТО усмотрели в речи Путина про ракеты "угрозы союзникам" 1
23:46
Похорон не будет: Лагерфельд завещал кремировать его без церемоний 0
23:26
Хакеры из КНДР впервые в истории атаковали Россию 2
23:08
Ариана Гранде повторила рекорд легендарных The Beatles 0
22:45
СК возбудил дело на избивших школьника родителей его одноклассников 4
22:24
Путин поручил доплатить пенсионерам деньги, которые они недополучили 0
22:02
В Минобороны Эстонии заявили о подготовке страны к войне 0
21:43
После ЧП со "щупальцами" в супе школьникам запретили смартфоны 0
21:24
Путин рассказал о гиперзвуковой ракете и подводном беспилотнике 1
21:07
В Новосибирске судят подростка, расстрелявшего детей с балкона 0
20:42
Путин поручил создать "бережливые поликлиники" по всей России 3
20:21
Еще один школьный спортзал закрыли в Горном Алтае 0
20:03
Путин предложил выплачивать миллион учителям, переезжающим в села 1
19:43
Путин предложил гасить 450 тысяч ипотеки за третьего ребенка 12

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.