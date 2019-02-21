Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что на исполнение поручений президента России Владимира Путина, озвученных им в послании Федеральному собранию, из бюджета страны ежегодно потребуется около 120 млрд рублей, передает ТАСС.

Силуанов также отметил, что правительство будет изыскивать такие ресурсы "в ходе исполнения бюджета": "Уже при весенних корректировках внесем необходимые изменения с тем, чтобы все положения были финансово обеспечены".

В федеральном бюджете на 2019 год заложены расходы на уровне 18,037 трлн рублей. Согласно закону о бюджете, его доходы в 2019 году ожидаются на уровне 19,969 трлн рублей.

Послание президента в этом году выглядело остро социальным. Путин предложил ряд мер по борьбе с бедностью, отметив, что "нужно сосредоточить силы на борьбе с этим явлением".

"Люди вынуждены экономить на самом необходимом – на одежде, лекарствах и даже на еде. Государство должно помочь людям выйти из сложной жизненной ситуации", – заявил он.

В связи с этим Путин поручил правительству на условиях софинансирования помочь регионам в реализации так называемого социального контракта.

Также Путин предложил с 1 января 2020 года увеличить выплаты на первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов и повысить пособие для детей с инвалидностью до 10 тыс. рублей.