Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что на исполнение поручений президента России Владимира Путина, озвученных им в послании Федеральному собранию, из бюджета страны ежегодно потребуется около 120 млрд рублей, передает ТАСС.
Силуанов также отметил, что правительство будет изыскивать такие ресурсы "в ходе исполнения бюджета": "Уже при весенних корректировках внесем необходимые изменения с тем, чтобы все положения были финансово обеспечены".
В федеральном бюджете на 2019 год заложены расходы на уровне 18,037 трлн рублей. Согласно закону о бюджете, его доходы в 2019 году ожидаются на уровне 19,969 трлн рублей.
Послание президента в этом году выглядело остро социальным. Путин предложил ряд мер по борьбе с бедностью, отметив, что "нужно сосредоточить силы на борьбе с этим явлением".
"Люди вынуждены экономить на самом необходимом – на одежде, лекарствах и даже на еде. Государство должно помочь людям выйти из сложной жизненной ситуации", – заявил он.
В связи с этим Путин поручил правительству на условиях софинансирования помочь регионам в реализации так называемого социального контракта.
Также Путин предложил с 1 января 2020 года увеличить выплаты на первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов и повысить пособие для детей с инвалидностью до 10 тыс. рублей.
Комментарии
Понятно, снова увеличат поборы с населения под благовидным предлогом!
походу будет как с майскими указами, деньги то выделят но по дороге все распилят и ничё до людей не дойдёт, на месте подмухлюют статистику и отчитаются.
Я Думаю тут есть врачи/учителя/научные работники, как вам платят чё пЫня в майских указах наобещал?
Ну, лапши-то он навесил на уши доверчивых соотечественников вагоны!!! Теперь ешь не хочу! Неужели до сих пор в этой стане кто-то верит обещаниям власть имущих!!!! Очнитесь, люди!!! Лучше бы заставил пересчитать прожиточный минимум до реального и продуктовую корзину! Ан нет!!! Лучше плодящимся алкашам выдаст по 450 тыс на ипотеку! Как хорошо, что им хоть ипотеку никто не даст!!!
Путин предложил ряд мер по борьбе с бедностью, отметив, что "нужно сосредоточить силы на борьбе с этим явлением"
главу росстата поменяли, дело за малым - осталось поменять методику расчета бедности...
а может не стоит тогда делать все что он наговорил, если все равно все это будет за счет увеличения налогов, цен и всего прочего? Т.е. опять "улучшение качества жизни" путем обнищания населения. Я вот вообще против того, чтобы с меня забирали деньги для семей наплодивших 3-х и более детей, взявших ипотеку и надеющихся на помощь извне
Интересная у нас в стране власть, сначала отбирает у малоимущих, а потом подает малоимущим! Но забирает больше...
"Люди вынуждены экономить на самом необходимом – на одежде, лекарствах и даже на еде."
Этого он и добился за 20 лет своей деятельности!
все через опу
21.02.2019 11:42
Так регионы укрупняют, ща статистика красивой станет на раз...
ну вот уже и подсчитали сколько надо бабулек на весь этот бред, а их у нас и нет и давайте дальше крепитесь.