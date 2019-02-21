Пострадавших доставили в горбольницу №1 / Фото: vk.com/barneos22

Серьезное ДТП с участием двух пассажирских автобусов произошло в Барнауле утром 21 февраля. В результате ДТП пострадали трое пассажиров.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной.

Участниками инцидента стали автобус "Мерседес" под управлением водителя 1991 года рождения и ГАЗ А64 Р42 под управлением мужчины 1970 года рождения.

"В результате дорожно-транспортного происшествия три пассажира автобуса ГАЗ А64 Р42 – женщина 1980 года рождения, женщина 1977 года рождения и молодой человек 1998 года рождения – получили телесные повреждения. Они доставлены в Городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи", – добавляют в Госавтоинспекции.

В результате ДТП серьезно затруднено движение на данном перекрестке. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Водителей просят выбирать пути объезда. По факту ДТП проводится проверка.