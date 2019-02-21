Пострадавших доставили в горбольницу №1 / Фото: vk.com/barneos22
Серьезное ДТП с участием двух пассажирских автобусов произошло в Барнауле утром 21 февраля. В результате ДТП пострадали трое пассажиров.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной.
Участниками инцидента стали автобус "Мерседес" под управлением водителя 1991 года рождения и ГАЗ А64 Р42 под управлением мужчины 1970 года рождения.
"В результате дорожно-транспортного происшествия три пассажира автобуса ГАЗ А64 Р42 – женщина 1980 года рождения, женщина 1977 года рождения и молодой человек 1998 года рождения – получили телесные повреждения. Они доставлены в Городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи", – добавляют в Госавтоинспекции.
В результате ДТП серьезно затруднено движение на данном перекрестке. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Водителей просят выбирать пути объезда. По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
время деньги
И тут же застоявшиеся кони по Северо-западной на глубоко красный свет скачут через все 6 полос Ленинского. То ли у водителей по 5 жизней и ноль мозгов?
От повышения тарифов ,что то безопасность пассажиров не растет...
нужна отдельной строкой в билете сумма страховки
Положительные изменения в ОТ, говорят, в марте будут видны. С ужасом жду марта.
автобусники тоже решился устроить прорыв?
каждый день новости про дтп с автобусами .
Какая то война автопарка общественников..Что происходит,почему практически каждый день громкие аварии???Водители рукожопые или транспорт гнилой весь??Должны же быть причины..Проезд подняли ,а толк где??
21.02.2019 10:35
бабуля
Известно где - в кармане у хозяина маршрута.