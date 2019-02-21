Яванский макак поселился в барнаульском зоопарке "Лесная сказка"

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" появился новый питомец – восьмилетний яванский макак, сообщил в своем Instagram директор учреждения Сергей Писарев.

"Ну, как бы здрасьте! Знакомимся. Макак. Яванский. Звать Кирилл. 8 лет мужику. Жил в Хакасии. Надоело одному. Решил бабу найти. Вот и приехал к Масе в Барнаульский зоопарк "Лесная сказка". Любят друг друга... блин. Точно дети будут", – написал Писарев.

В Instagram зоопарка пояснили, что новый питомец влился в семью 20 февраля: "Вчера семья барнаульского зоопарка стала еще больше. Наши девочки – яванская макака Мася и зеленая мартышка Чита приняли новосела очень дружелюбно. Наши гости уже сейчас могут наблюдать, как Мася заботливо чистит шерстку новоиспеченному кавалеру".