Традиционное послание президента Владимира Путина Федеральному собранию приковало к телевизорам очень многих политиков и чиновников. Каждый увидел в нем что-то свое. Единороссы, например, встретили послание традиционно и исключительно позитивно. Представители оппозиции добавили нотки критики, но тоже не особенно остро. Портал Amic.ru собрал мнения некоторых спикеров по этому поводу.

Начнем с представителей партии "Единая Россия". Спикер краевого парламента, глава алтайских единороссов Александр Романенко назвал послание "предельно конкретным: с четкими цифрами, фактами, с обозначенными направлениями дальнейшей работы" с центральным тезисом – "сбережение нашего народа, поддержка наших российских семей". Романенко назвал важным, что президент рассказал о национальных проектах, мерах поддержки семей, мерах по увеличению рождаемости, снижению бедности, программах поддержки учителей и врачей, развитии сельского хозяйства, коммунальной реформе.

"Совершенно новая тема – это субсидирование, в том числе за счет средств федерального бюджета, ипотечных кредитов для семей, у которых рождается третий ребенок и последующие дети", – сказал главный алтайский депутат.

Депутат Госдумы Валерий Елыкомов отметил, что если в прошлом году президент сделал акцент на внешней политике, то теперь на внутренней.

"Естественно, с особым интересом я слушал предложения, посвященные моей родной отрасли – здравоохранению. Президент обратил внимание на необходимость создания ее доступности во всех без исключения населенных пунктах до конца 2020 года. Поэтому в 2019-2020 годах будет построено и модернизировано 1590 врачебных амбулаторий и ФАПов. А в общую цифровую сеть медицинских организаций в обязательном порядке включат и организации медико-социальной экспертизы, тем самым избавив пожилых людей и инвалидов от очередей и сбора большого количества справок", – сказал Елыкомов.

Также он рассказал, что в Алтайском крае уже в марте начнет работу реабилитационный центр ортопедического профиля.

Депутат уверен, что все направления, над которыми работали народные избранники, нашли отражение в послании президента.

Депутат Госдумы Наталья Кувшинова в своем комментарии сделала акцент на социальной политике: поддержке семей, льготной ипотеке для многодетных, рост пособий для семей с детьми-инвалидами и другое.

"Теперь наша задача как депутатов – сформировать необходимую нормативную базу, чтобы все задачи президента реализовывались максимально эффективно. В целом – много конкретики, важных задач, решения которых ждут наши жители. На предстоящей региональной неделе с жителями Алтайского края обсудим итоги послания", – сказала депутат.⠀

"Ритмично, без сбоев, по плану", так охарактеризовал послание госдумец Даниил Бессарабов. Как и его коллеги-единороссы, он считает выступление президента системным, продуманным и детализированным.

"Для меня стало очень важным то, что президент четко обозначил срок и ответственных за конкретные изменения в жизни нашей страны. Уже в этом году люди должны почувствовать улучшения, а через год мы подведем первые итоги реализации задач. А у нашего президента никогда слово с делом не расходится. Именно поэтому нашим чиновникам, ответственным за исполнение наказов и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном уровне, нужно сделать выводы: судить об их деятельности будут по результату", – сказал он.

А теперь к оппозиции. Глава КПРФ в Алтайском крае, депутат АКЗС Мария Прусакова тоже видит позитивный посыл.

"Радует, что в этот раз президент сделал акцент на внутренней политике. Было бы замечательно, если бы на самом деле появилась другая расстановка", – сказала она в беседе с корреспондентом Amic.ru.

Но она высказала предположение, что такие серьезные подарки, например, предложения президента о льготной ипотеке, делаются не просто так.

"Либо это попытка остановить падение рейтинга власти после непопулярных мер с увеличением пенсионного возраста, повышением НДС. Либо не за горами конституционная реформа. А мне кажется, что скорее Конституция изменится, чем кандидат на следующих выборах президента (имеет в виду, что по Конституции Владимир Путин больше не может идти на выборы президента, – прим. ред.)", – добавила Мария Прусакова.

Собеседница согласна, что все обозначенные главой государства задачи очень важны для страны. Но у нее есть большие вопросы к их исполнению.

Депутат АКЗС от "Справедливой России" Владислав Вакаев оценил послание без позитивной или негативной коннотации. Для него логично, что основные акценты послания – поддержка семей, борьба с бедностью, повышение доступности медицинской помощи, развитие социальной инфраструктуры, экология. В последнее время россияне особенно остро чувствуют социальное расслоение: народ беднеет, олигархи богатеют.

"Для нашего края, стабильно занимающего нижние строчки рейтинга регионов по уровню доходов, особенно актуальна прозвучавшая в послании тема борьбы с бедностью. Большое значение для нас имеет предложение ввести так называемый социальный контракт. Это механизм, при котором государство предлагает человеку индивидуальную программу поддержки, помогает получить новую профессию, найти работу, организовать подсобное хозяйство или собственное дело. Для того чтобы эта схема заработала в крае, нужно совершенно по-новому выстроить работу целого ряда министерств и ведомств, муниципалитетов. Так, наибольшее число людей за чертой бедности в Алтайском крае сконцентрировано в сельской местности. Очевидно, что для них в первую очередь необходимо запускать программы поддержки личных подсобных хозяйств. Но вслед за этим встает задача сбыта произведенной продукции. Это значит, что как минимум три министерства Алтайского края должны плотно поработать вместе – Минсоцзащиты, Минсельхоз и Минэкономразвития. Не знаю, насколько они готовы к этому", – отметил Вакаев.

А вот глава алтайской ЛДПР, депутат АКЗС Евгения Боровикова оценивает послание позитивно.

"В послании прозвучали новые, более качественные инициативы, которые ЛДПР поддерживает. Что важно, президент дал понять значимость ответственности чиновников. Мне кажется, близится кадровая революция, и те, кто не справляется, кто устал – уйдут", – сказала она Amic.ru.