Алтайский край будет включен в сеть новейших комплексов системы контроля космического пространства.

Как сообщил изданию "Красная звезда" заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил генерал-майор Игорь Морозов, эту сеть развернут в ближайшие годы в ряде регионов страны.

"Помимо Алтайского края они появятся и в других регионах России: на Дальнем Востоке, в Республике Бурятия и в Крыму", – отметил Морозов.

Речь идет о специализированных комплексах радиотехнического контроля и оптико-электронных комплексах нового поколения. Их преимущество перед уже существующими заключается в том, что они построены на современной элементной базе и с применением самых современных технологий.

По словам генерал-майора, все это позволит многократно увеличить боевые возможности и постоянно контролировать околоземное пространство в максимальном диапазоне высот.