В четверг, 21 февраля, Госдума рассмотрит внесение изменений в закон о страховых пенсиях, в частности – создание механизма для наследования таких выплат, пишет "Российская газета".
Согласно инициативе, гражданин, который уплачивал в течение жизни страховые пенсионные взносы, должен иметь гарантии по их возврату со стороны государства. Либо в виде страховой пенсии, либо в виде выплат наследникам.
Депутаты предлагают на законодательном уровне закрепить право наследования страховой пенсии.
Для этого предлагается установить "гарантированный период получения страховой пенсии по старости". Установленный период будет рассчитываться по формуле: ожидаемая продолжительность жизни в стране плюс пять лет. В этот период гражданин или его наследник будут иметь гарантии получения страховой пенсии.
Отмечается, что ожидаемая продолжительность жизни может корректироваться.
Президент России Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию заявил, что проведенная в начале наступившего года индексация пенсий прошла неправильно. Он потребовал устранить несправедливость при доплатах к пенсиям.
Комментарии
да лаааааааадно, пенсионный решит расстаться с халявными деньгами???? да не поверю! аааааааа, внесли на рассмотрение, то есть -могут не утвердить...
не верю..они уже все деньги потратили..им нечего отдавать..аха вернут,уши от мертвого осла..
ну уши хоть можно приготовить)))
Установленный период будет рассчитываться по формуле: ожидаемая продолжительность жизни в стране плюс пять лет.
Ожидаемая это сколько???
21.02.2019 13:11
Зануда
Вы думаете это для всех? Ага щаз, скорее всего тока для депутатов , чиновников и т.д. ну вы поняли.
прям скввозит,как месному тяжело в этой жизни..весь мед не в его рот текет..и все мимо его пробегает..бедная твоя жена...бедная
шо вы - шо вы.. она не бедная у нее муж золото
Согласно инициативе, гражданин, который уплачивал в течение жизни страховые пенсионные взносы, должен иметь гарантии по их возврату со стороны государства. Либо в виде страховой пенсии, либо в виде выплат наследникам.
никак до какого-то думца-популиста дошло что не только лишь все мужчины доживут до нового пенсионного возраста и насладятся выплатами страховой пенсии на которую перечисляли 22% от начисленной зарплаты за весь период трудового стажа...
Мне больше нравится нет гаража-нельзя купить машину...Я бы так скоренько свои гаражики бы продала за хорошие деньжата..в аренду бы их сдавала,как квартирку...Толковые нужно законы принимать,толковые..
1. Накопительную часть пенсий заморозили, людей как минимум на инвестдоход кинули, а скорее всего полностью.
2. Софинансирование пенсий - поверившие перечисляли деньги но их же кинули.
3. Говорили НПФ - наше всё! Но часть из них исчезли с пенсионными деньгами.
Теперь новая разводка. Кто-то ещё верит в пенсионные сказки?
Знать бы весь баланс можно было бы порассуждать о возможности такой меры. Вопроы возникли у меня такие - один недожил до пенсии либо расчетного периода, а второй пережил, товарищ всю жизнь по тюрьмам просидел, ничего не заработал, а социальную пенсию ему назначат и даже доплату до прожиточного минимума делать будут, ребенок потерял кормильца , либо ребенок инвалид - они тоже пенсию получают, а страховых взносов не делали. Если всем платившим вернуть страховую, то за счет чего будут эти категории получать? Обидно конечно что у работавших пенсия составляет очень маленькую долю от зарплаты, платившейся в белую. У знакомого процент замещения утраченного заработка - 20%. А мы ведь ратифицировали конвенцию о 40% замещении. А кто то с 15 тыс взносы платил, у него пенсия 8600, то есть 50%. Это несправедливо.