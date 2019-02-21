Объемы жилищного строительства в январе 2019 года сократились на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в ежемесячном докладе Росстата о социально-экономическом положении страны.

В январе строители сдали 4,2 млн квадратных метров жилой площади, тогда как годом ранее было введено в эксплуатацию 5 млн квадратных метров, а в 2017 году – 4,3 млн квадратных метров.

Как следует из документа, спад начался в мае прошлого года, когда динамика ввода жилплощади снизилась на 25,9% (до 3,5 млн квадратных метров) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и на 1 млн квадратных метров по сравнению с апрелем.

При этом динамика ввода в эксплуатацию жилых домов снижается ежегодно: по итогам 2017 года спад составил 1,3%, 2018-го – 4,9%.

Как отметил глава Сбербанка Герман Греф в эфире НТВ, в ближайшие пару лет рынок строительства жилья "будет сильно болеть". Порядка 30-35% застройщиков не смогут получать деньги в банках после введения системы эскроу-счетов, что приведет к снижению объемов ввода в эксплуатацию нового жилья в России.

"Какое-то количество застройщиков просто обанкротится, это приведет к тому, что количество вводимого жилья уменьшится на какой-то период времени, пока произойдет перестройка системы", – подчеркнул Греф.