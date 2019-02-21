Столкновение легковушки и машины скорой помощи произошло утром 21 февраля в поселке Октябрьском в Барнауле.

Как сообщили в городской ГИБДД, авария случилась в 08:49 на пересечении улиц Мозаичной и Петербургской.

"По прибытии сотрудниками полиции установлено, что водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Nissan Cube, допустил столкновение с автомобилем УАЗ (скорая помощь), под управлением водителя 1955 года рождения. В результате происшествия пассажиру автомобиля УАЗ, мужчине 29 лет, оказана медицинская помощь", – уточняют в Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка.