Рогозин усомнился в способностях Илона Маска

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин усомнился в способности компании Space X Илона Маска разработать ракетный двигатель, который превзошел бы российский, передает ТАСС.
Ранее Маск сообщил, что двигатель Raptor на испытаниях в камере сгорания достиг давления 268,9 бар (приблизительно 274,2 килограмма силы на квадратный сантиметр).
Российский жидкостный ракетный двигатель РД-180, по данным производителя НПО "Энергомаш", развивает давление в камере сгорания 261,7 килограмма силы на квадратный сантиметр.
"Маск не является специалистом техническим в этом вопросе, просто не понимает, о чем идет речь. Это как сравнивать дизельные и бензиновые двигатели по возможностям. До сих пор он летал и летает на кислородно-керосиновых двигателях, он собирается выйти на новые показатели по двигателю, у нас такое тоже есть", – заявил Рогозин.
Российские двигатели РД-180 используются на ракете Atlas V, осуществляющей запуски аппаратов для ВВС США, а также научных и исследовательских миссий NASA. Ранее Пентагон заявил, что планирует отказаться от российских ракетных двигателей, как только это станет возможным.
Комментарии
Рогозин является глубоким специалистом со своим гуманитарным образованием
Заголовок смахивает на анекдот.