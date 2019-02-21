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Рогозин усомнился в способностях Илона Маска

, ИА "Амител"
Ранее Маск сообщил, что двигатель Raptor на испытаниях в камере сгорания превзошел российский аналог
Рогозин усомнился в компетентности Илона Маска / Фото: ntv.ru

Рогозин усомнился в компетентности Илона Маска / Фото: ntv.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин усомнился в способности компании Space X Илона Маска разработать ракетный двигатель, который превзошел бы российский, передает ТАСС.

Ранее Маск сообщил, что двигатель Raptor на испытаниях в камере сгорания достиг давления 268,9 бар (приблизительно 274,2 килограмма силы на квадратный сантиметр).

Российский жидкостный ракетный двигатель РД-180, по данным производителя НПО "Энергомаш", развивает давление в камере сгорания 261,7 килограмма силы на квадратный сантиметр.

"Маск не является специалистом техническим в этом вопросе, просто не понимает, о чем идет речь. Это как сравнивать дизельные и бензиновые двигатели по возможностям. До сих пор он летал и летает на кислородно-керосиновых двигателях, он собирается выйти на новые показатели по двигателю, у нас такое тоже есть", – заявил Рогозин.

Российские двигатели РД-180 используются на ракете Atlas V, осуществляющей запуски аппаратов для ВВС США, а также научных и исследовательских миссий NASA. Ранее Пентагон заявил, что планирует отказаться от российских ракетных двигателей, как только это станет возможным.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

21.02.2019 14:14
- гость -

Рогозин является глубоким специалистом со своим гуманитарным образованием

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21.02.2019 14:30
- гость -

Заголовок смахивает на анекдот.

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