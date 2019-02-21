Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире Первого канала заявила, что предложение президента России Владимира Путина расширить категории граждан, претендующих на пособия при рождении первого и второго ребенка, позволит с начала 2020 года охватить льготой около 770 тысяч семей.

"Сегодня те меры, которые оказываются, охватывают приблизительно 520 тысяч семей. Эта мера, по нашим оценкам, позволит расширить это до почти 770 тысяч семей", – сказала Голикова.

По ее словам, с 1 января 2020 года получить пособие смогут семьи со средним доходом на человека ниже двух прожиточных минимумов. Так, на господдержку сможет рассчитывать семья из четырех человек при доходе 90 тысяч рублей.

В настоящее время на льготу претендуют семьи с доходом до 1,5 прожиточного минимума на члена семьи.