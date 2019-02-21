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Голикова: в России вырастет число семей, получающих пособия на детей

, ИА "Амител"
На господдержку сможет рассчитывать семья из четырех человек при доходе 90 тысяч рублей
Голикова отметила, что сегодня меры охватывают 520 тысяч семей / Фото: lekoboz.ru

Голикова отметила, что сегодня меры охватывают 520 тысяч семей / Фото: lekoboz.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире Первого канала заявила, что предложение президента России Владимира Путина расширить категории граждан, претендующих на пособия при рождении первого и второго ребенка, позволит с начала 2020 года охватить льготой около 770 тысяч семей.

"Сегодня те меры, которые оказываются, охватывают приблизительно 520 тысяч семей. Эта мера, по нашим оценкам, позволит расширить это до почти 770 тысяч семей", – сказала Голикова.

По ее словам, с 1 января 2020 года получить пособие смогут семьи со средним доходом на человека ниже двух прожиточных минимумов. Так, на господдержку сможет рассчитывать семья из четырех человек при доходе 90 тысяч рублей.

В настоящее время на льготу претендуют семьи с доходом до 1,5 прожиточного минимума на члена семьи.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

21.02.2019 14:45
- гость -

По ее словам, с 1 января 2020 года получить пособие смогут семьи со средним доходом на человека ниже двух прожиточных минимумов. Так, на господдержку сможет рассчитывать семья из четырех человек при доходе 90 тысяч рублей.

чё-то не сходится
в рф прожиточный минимум на 3 квартал 2018 года 10310 руб. для трудоспособного населения, 10302 руб. для детей

на семью из 4-х человек (10310+10302)*2=41224 руб
41224*2=82448 руб
и хде озвученные 90 тысяч рублей...

неуж-то собираются проиндексировать величину прожиточного минимума за 2019 год на 9,2%

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21.02.2019 15:02
гость

Теперь кукушки нарожают ради пособия,и им скажут зачем рожали.

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21.02.2019 15:56
Гость

Лучше точно не будет, теперь лишь бы хуже не стало...

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